Dresden - Die Dresdner Kriminalpolizei ermittelt gegen drei Jugendliche wegen des Verdachts des schweren Raubes. Wie die Polizei mitteilte, sollen eine 15-Jährige, eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger gemeinsam mit zwei weiteren Tätern einen Mann in der Dresdner Neustadt geschlagen und ausgeraubt haben. Der 32-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Den Angaben zufolge sollen die mutmaßlichen Täter ihr Opfer zunächst um Geld und Zigaretten gebeten haben. Kurz darauf rissen sie den Mann zu Boden und schlugen und traten ihn. Dabei soll auch eine Glasflasche zum Einsatz gekommen sein. Anschließend flohen die Täter mit den Handschuhen des Opfers. Die drei Jugendlichen wurden wenig später in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen. Die Sonderkommission Iuventus ermittelt.

Ein besorgniserregender Trend setzt sich fort

Bereits in den vergangenen Monaten häuften sich in Dresden ähnliche Raubüberfälle durch Jugendliche. Ein Duo soll im Oktober und November in drei Fällen Opfer ausgeraubt und geschlagen haben. Gegen die beiden Verdächtigen wurden Haftbefehle erlassen. Am 24. November nahm die Polizei zudem einen mutmaßlichen Rädelsführer fest.

Die seit 2022 bestehende Soko Iuventus, die wegen eines starken Anstiegs von Raubstraftaten in der Landeshauptstadt gegründet wurde, setzt neben der Strafverfolgung auch auf Prävention. So klären die Ermittler in Schulen Lehrer und Eltern auf und sensibilisieren für das Thema.