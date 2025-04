Auch wenn die Tage zur Zeit warm und frühlingshaft sind, bleibt es in den Nächten kalt. Es ist mit Frost zu rechnen.

Nächtlicher Frost in Berlin und Brandenburg erwartet

Die Nächte in Berlin und Brandenburg bleiben weiterhin frostig. (Archivbild)

Potsdam - Trocken und frühlingshaft am Tag und in der Nacht kalt: Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich teils auf frostige Temperaturen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden für die Nacht auf Montag vielerorts minus 4 Grad, örtlich bis zu minus 7 Grad erwartet. Die Nacht bleibt laut Vorhersage trocken.

Heute wird es im Tagesverlauf laut DWD zunächst meist heiter und trocken, vereinzelt sind jedoch noch schwache Schneeschauer vorhergesagt. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 6 und 10 Grad. Mitunter kann es böig werden.

Vom Oderbruch bis in die Niederlausitz beginnt der Start in die neue Woche länger stark bewölkt, ansonsten wechseln sich am Montag wolkige und heitere Abschnitte ab. Dabei werden Höchstwerte von 10 bis 14 Grad erwartet.