Lüchow/Verden - Die Staatsanwaltschaft Verden ermittelt gegen Mitarbeiter der Landkreisverwaltung in Lüchow-Dannenberg wegen Bestechung. Ein Mitarbeiter sei zwischenzeitlich festgenommen und inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Insgesamt gebe es acht Verdächtige. Hintergrund der Ermittlungen sind den Angaben nach mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln. Zuvor hatte der „NDR“ berichtet.

Ob alle Verdächtigen in der Landkreisverwaltung arbeiten, beantwortete die Staatsanwaltschaft nicht. Die Landkreisverwaltung war am Samstag für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

In dem Verfahren wurden vor mehr als einer Woche an mehreren Orten in dem Landkreis Wohn- und Büroräume durchsucht. Unter anderem auch in einem Gebäude der Kreisverwaltung. Weitere Angaben machten die Ermittler mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen am Samstag zunächst nicht.