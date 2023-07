Zaya, der jüngste Elefant in der Herde des Zoo Leipzig, erkundet die Elefantenanlage.

Leipzig - Das neue Elefantenbaby im Leipziger Zoo trinkt endlich regelmäßig. Es herrsche große Erleichterung im Team, sagte Zoodirektor Jörg Junhold der Deutschen Presse-Agentur am Montag. „Auch wenn wir wissen, dass es manchmal etwas dauert, bis das Trinken klappt, so ist doch die Anspannung da, bis es läuft.“

Das lang erwartete vierte Baby bei den Asiatischen Elefanten in Leipzig war in der Nacht zum Samstag zur Welt gekommen. Beim Trinken sei der kleine Elefant in der Nacht zum Montag endlich „auf den Geschmack gekommen“, hieß es. Pfleger konnten den Nachwuchs bereits mehrfach beim Trinken beobachten, wie der Tierpark bei Facebook schrieb. Auf einem Video sei zu sehen und zu hören, wie die Kleine dabei schmatze. Mutter und Jungtier seien sehr entspannt.

Der Elefanten-Tempel Ganesh Mandir war am Samstagnachmittag vorsichtshalber für Publikum geschlossen worden, damit sich Muttertier Rani und ihr Kind ohne Störung aneinander gewöhnen können. Am Montag bleibt der Tempel vorsichtshalber noch geschlossen, im Laufe des Tages soll entschieden werden, wie es weitergeht. Das hänge davon ab, ob das Trinkverhalten stabil bleibe.