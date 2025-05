Mit einer Landesausstellung erinnert Thüringen an den Bauernkrieg vor 500 Jahren. Nach den Ausstellungen in Mühlhausen öffnet nun der Teil in Bad Frankenhausen für Besucher.

Erinnerung an Bauernkrieg - Ausstellung in Bad Frankenhausen

Zweiter Teil der Landesausstellung zum Bauernkrieg in Bad Frankenhausen.

Bad Frankenhausen - Der zweite Teil der Thüringer Landesausstellung zum Bauernkrieg vor 500 Jahren wird heute in Bad Frankenhausen eröffnet. Nach einem Festakt in der Unterkirche (12.00 Uhr) werden Ausstellungen im Regional sowie im Panorama Museum (16.00 Uhr) erstmals öffentlich gezeigt. Neben den Ausstellungen in Mühlhausen, die seit Ende April zu sehen sind, ist die Stadt im Harzvorland der zweite große Standort für die Landesausstellung.

Im zweiten Teil der Landesausstellung werden dem Bauernkriegspanorama des Malers Werner Tübke die historischen Vorbilder für seine Motive zur Seite gestellt und historisch eingeordnet. Derzeit ist ein von einem Verein nachgestelltes Bauernheer in authentischen Gewändern und mit Pferdefuhrwerken von Mühlhausen auf dem Weg nach Bad Frankenhausen, wo es am Sonntag erwartet wird.

Die Landesausstellung bis Oktober widmet sich der sozialen, politischen und kulturellen Umbrüche vor 500 Jahren und beleuchtet die Ereignisse sowie historische Persönlichkeiten wie Thomas Müntzer. Müntzer führte aufständische Bauern an, die unter dem Einfluss der Reformation gegen Leibeigenschaft, hohe Pachtabgaben und für mehr religiöse Freiheit rebellierten. Nach einer Niederlage des Bauernheers in der Schlacht von Bad Frankenhausen 1525 wurde Müntzer in Mühlhausen hingerichtet.