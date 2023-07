Magdeburg - Nachdem der Zoll bundesweit in der Hotel- und Gastrobranche kontrolliert hat, gibt es für Sachsen-Anhalt erste Ergebnisse. Im Einsatz gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung seien im Raum Halle zwei aus Asien stammende Personen angetroffen worden, die sich illegal in Deutschland aufhalten würden, teilte ein Sprecher des Hauptzollamts Magdeburg am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Weitere Ergebnisse der Kontrollen am Freitagabend liegen demnach bislang noch nicht vor, wurden aber für Montag erwartet.

In Sachsen-Anhalt waren insgesamt 72 Einsatzkräfte bis in die Abendstunden unterwegs. Bundesweit kontrollierten den Angaben zufolge rund 2700 Zöllner und Zöllnerinnen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit.