Die CDU hat bei der Europawahl in Niedersachsen deutlich mehr Stimmen bekommen als die SPD.

Ergebnis: CDU klar vorne bei Europawahl in Niedersachsen

Hannover - Niedersachsens Landeswahlausschuss hat den Erfolg der CDU bei der Europawahl im Land endgültig bestätigt. Wie die Landeswahlleiterin am Donnerstag mitteilte, kommt die CDU im Gesamtergebnis auf 31,4 Prozent, gefolgt von SPD (19,5 Prozent), AfD (13,2 Prozent) und Grünen (12,2 Prozent). Die FDP schnitt mit 5,3 Prozent etwas besser ab als das neue Bündnis Sahra Wagenknecht mit 4,5 Prozent. Die Linke landete mit 2,1 Prozent noch hinter der Partei Volt (2,2 Prozent).

An der Wahl am 9. Juni hatten sich in Niedersachsen 64,1 Prozent der knapp 6,2 Millionen Wahlberechtigten beteiligt. Die Wahlbeteiligung lag damit 2,6 Prozentpunkte höher als 2019.