Wunstorf - Die Bahnstrecke zwischen Hannover und Bremen ist im April für drei Wochen gesperrt. Reisende müssen vom 7. April bis zum 28. April über Hamburg-Harburg fahren, wie die Bahn ankündigte. Die Bahnhöfe Nienburg (Weser) und Verden (Aller) können in dieser Zeit nicht angefahren werden. Grund sind Arbeiten an einem abgesackten Bahndamm in Wunstorf.

Bei dem Bau einer Umgehungsstraße sackte Erdreich ab, wie die Bahn weiter mitteilte. Der Damm muss nun aufwendig saniert werden. Während der Bauarbeiten ist kein Zugverkehr möglich. Nach der Reparatur am Bahndamm sind weitere Arbeiten an der Oberleitung notwendig. Bis Mitte Mai können Züge auf der Strecke höchsten 70 Kilometer pro Stunde fahren.