Bangen nach einem Amokalarm an einer Grundschule in Berlin. Mit einem Großaufgebot war die Polizei vor Ort. Am Abend kam dann Entwarnung.

Entwarnung nach Amokalarm an der Grundschule in Alt-Schmargendorf.

Berlin - Nach dem Amokalarm an einer Grundschule in Berlin im Ortsteil Schmargendorf hat die Polizei Entwarnung gegeben. „Es hat kein Amoklauf stattgefunden“, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Offenbar habe es sich um einen technischen Defekt gehandelt. Das müsse nun in den kommenden Tagen überprüft werden. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren an der Judith-Kerr-Grundschule im Einsatz.

Zum Zeitpunkt des Alarms hielten sich nach Polizeiangaben noch mindestens 30 Kinder im Hort der Schule auf. Die Einsatzkräfte durchsuchten Raum für Raum und brachten diese sowie die Lehrkräfte nach draußen. Die Einsatzkräfte waren gegen 16.15 Uhr informiert worden.