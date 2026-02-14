Bayern-Torwart Manuel Neuer wird beim 3:0-Sieg in Bremen bereits zur Halbzeit ausgewechselt. Schlimmer verletzt ist er aber offenbar nicht.

Bremen - Die Verantwortlichen des FC Bayern München haben bei der Verletzung von Torwart Manuel Neuer schnell Entwarnung gegeben. Der 39-Jährige war beim 3:0 (2:0) im Spiel bei Werder Bremen in der Halbzeitpause wegen leichter Wadenprobleme ausgewechselt worden. Trainer Vincent Kompany sagte aber bereits in der Pressekonferenz nach dem Spiel: „Wir glauben nicht, dass es etwas Schlimmes ist. Es war eine Vorsichtsmaßnahme, weil er etwas gespürt hat. Beruhigend ist, dass Manuel sehr entspannt aussah nach dem Spiel.“

Für Neuer kam in der zweiten Halbzeit der 17 Jahre jüngere Jonas Urbig (22) zum Einsatz. „Wir haben totales Vertrauen in Jonas“, sagte Kompany.