Seit 20 Jahren sucht Heidi Klum im Fernsehen Nachwuchs-Models. Sie ist Werbeikone, Moderatorin, Superstar. Jetzt ist sie zum dritten Mal mit einem Bambi geehrt worden.

Grünwald - Model und Moderatorin Heidi Klum (52) möchte mit ihrer Show „Germany's Next Topmodel“ Menschen sichtbar machen, die oft übersehen werden. Das sagte sie bei der Verleihung des Bambi in Grünwald bei München. Sie wurde in der Kategorie Entertainment ausgezeichnet. „Ich stehe hier mit ganz viel Dankbarkeit.“

Laudatorin Naomi Campbell würdigte ihre Modelkollegin als geborene Entertainerin mit unverkennbarer Lebensfreude. Um so lange in der Branche zu bestehen, müsse man sich immer wieder neu erfinden - und Heidi Klum sei darin Weltmeisterin, sagte Campbell. „Ich bin mir sicher, dass Du diese Branche weiterhin aufmischen wirst.“

Es ist das dritte goldene Reh für Heidi Klum. Sie hat bereits 2003 und 2015 einen Bambi erhalten. Zu der Gala am Donnerstagabend war sie zusammen mit ihrem Ehemann, dem Musiker Tom Kaulitz, gekommen.

Die Bambi-Jury hatte vorab mitgeteilt: „Wir feiern Heidi Klum für das, was sie über all die Jahre immer wieder am Set und in Interviews gezeigt hat: Da trifft Disziplin auf unbeschwerte Fröhlichkeit, Professionalität auf warmherzigen Respekt und erfrischende Offenheit.“