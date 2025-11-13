Seit 50 Jahren steht Roland Kaiser auf der Bühne. Eine außergewöhnliche Karriere, ein Leben für den Schlager und für seine Fans. Dafür hat er nun den Bambi verliehen bekommen.

München - Zeitlose Hits, mehr als 100 Millionen verkaufte Platten und volle Stadien: Mit seiner Musik verbindet Roland Kaiser seit 50 Jahren Generationen. Dafür ist er mit dem Bambi in der Kategorie Lebenswerk ausgezeichnet worden. Diesen Preis entgegenzunehmen, sei alles andere als selbstverständlich, sagte der Sänger. Er sei stolz und glücklich. Seinen Dank richtete er an sein Publikum, dessen Treue ihn stark gemacht habe, auch in schwierigen Zeiten.

Der Bambi sei für ihn Anlass, seine Karriere Revue passieren zu lassen, aber auch den Blick nach vorne zu richten. Er hoffe, dass heute junge Künstler die Möglichkeit bekommen, meinungsstarke Persönlichkeiten zu werden und eines Tages auch ausgezeichnet zu werden.

Roland Kaiser ist der Grandseigneur des deutschen Schlagers. Zu seinen bekanntesten Hits zählen „Santa Maria“ oder „Dich zu lieben“. Seit gut 20 Jahren findet jeden Sommer in Dresden die „Kaisermania“ statt, eine Konzertreihe am Elbufer.

Die Bambi-Jury schrieb: „Als eine der prägendsten Stimmen Deutschlands steht Roland Kaiser für Werte wie Menschlichkeit, Respekt und Zusammenhalt – Werte, die in unserer Gesellschaft wichtiger sind denn je. Roland Kaisers eingängigen Texte transportieren klare Botschaften: von Liebe, Hoffnung und Zusammenhalt.“