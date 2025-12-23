Der brutale Fall ereignete sich bereits im Oktober. Das Motiv des Verdächtigen wirft Fragen auf.

Göttingen - Weil er mit einer Gitarre eine Ente getötet haben soll, fahndet die Polizei nach einem Mann. Der Verdächtige sei identifiziert worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Tat ereignete sich bereits im Oktober am Leinekanal in Göttingen.

Der Verdächtige ist den Angaben nach wohnungslos. Warum er mit dem Musikinstrument auf das Tier einschlug, ist demnach nicht klar. Der Mann sei aber bereits vor der Tat durch aggressives Verhalten aufgefallen. Zuvor hatte das „Göttinger Tageblatt“ berichtet.