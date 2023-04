Energie Energieminister sieht Potenzial bei Geothermie in Thüringen

Wie kann verstärkt Wärme aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden? Neben Biomasseanlagen, die etwa drei Viertel der Wärme aus Erneuerbaren Energien in Deutschland beisteuern, rückt Wärme aus der Erde in den Fokus - auch in Thüringen.