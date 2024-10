Erzgebirge Aue ist mit der vierten Niederlage in Serie weiter in der Krise. Im Duell gegen Energie Cottbus fehlt es der Mannschaft wieder an Offensivstärke.

Aue - Mit einem Sieg im Ostduell gegen Erzgebirge Aue bleibt Energie Cottbus im siebten Spiel in Serie ungeschlagen. Im Erzgebirgsstadion gewann der Fußball-Drittligist mit 3:1 (1:1) vor 10.319 Zuschauern. Unter den Augen von Fußballikone Eduard Geyer traf Timmy Thiele (30. und 90.+4) doppelt für Cottbus, nachdem Tolcay Cigerci (81.) zwischenzeitlich erhöht hatte. Erik Majetschak (44.) erzielte den Treffer zum 1:1.

In den ersten 20 Minuten ging es hin und her. Kilian Jakob gehörte die erste gute Chance, als er völlig frei vor dem Cottbuser Keeper Elias Bethke stand, den Ball jedoch nicht an ihm vorbeibringen konnte. Auf Gäste-Seite waren Maximilian Krauß und Timmy Thiele besonders auffällig. Beide waren auch am 1:0 in der 30. Minute beteiligt. Krauß schob den Ball in den Rückraum zu Thiele, der den Ball mit rechts aufs Tor brachte. Anthony Barylla versuchte noch zu klären, fälschte den Ball aber unhaltbar für Martin Männel ab.

Aue war danach die deutlich schwächere Mannschaft. Kurz vor der Pause gelang den Veilchen aber aus dem Nichts der Ausgleich. Nach einem Freistoß von Marvin Stefaniak ließ Erik Majetschak (44.) den Ball einmal aufprallen und traf per Kopf ins linke Eck zum 1:1-Pausenstand.

Thiele bester Cottbuser

Auch in der zweiten Hälfte war Energie die deutlich zweikampfstärkere Mannschaft. Aue zeigte sich verbessert, belohnen konnten sich das Team jedoch nicht. Dafür schlug Cottbus erneut zu: Thiele gab diesmal die Vorlage auf Tolcay Cigerci (81.), der ins linke Eck traf. Und es kam noch dicker: Thiele krönte mit seinem achten Saisontreffer kurz vor Schluss seine starke Leistung.

In der Nachspielzeit überhitzten die Gemüter, nachdem eine Leuchtrakete von den Cottbuser Fans in den Auer Block geschossen worden war. Die Polizei brachte die Situation bis zum Abpfiff unter Kontrolle.