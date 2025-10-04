Erst viel Dusel und dann die Partie gegen Aachen mit einem Doppelschlag gedreht. Energie Cottbus setzt seinen Aufwärtstrend in Liga drei weiter fort.

Cottbus - Energie Cottbus setzt den Aufwärtstrend in der 3. Liga weiter fort. Gegen Alemannia Aachen holten die Lausitzer gleich zweimal einen Rückstand auf und gewannen mit 3:2 (1:2). Damit kletterte das Team vorerst auf Rang zwei der Tabelle. Tolcay Cigerci (22./72./Foulelfmeter) und Erik Engelhardt (68.) drehten vor 11.469 Zuschauern die umkämpfte Partie. Lars Gindorf (14./Foulelfmeter) und Mika Schroers (25.) hatten die Gäste zuvor zweimal in Führung gebracht.

Energie haderte dabei mit der Entscheidung von Schiedsrichter Yannick Sager, der einen fragwürdigen Elfmeter gegen Cottbus verhängte. Im Zweikampf zwischen FCE-Verteidiger King Manu und Emmanuel Elekwa hatte sich der Aachener Angreifer an der Hose seines Gegenspielers festgekrallt und war so zu Boden gegangen. Eine Fehlentscheidung – die den Aachenern zwischenzeitlichen Aufwind gab. Die Alemannia war lange Zeit die aktivere Mannschaft und hatte bei Elekwas Pfostenschuss (54.) sogar die Chance, die zwischenzeitliche Führung auszubauen. Bis zum Spielende drückte Aachen auf den Ausgleich.

Doppelpack bringt die Wende

Bei Energie war Spielmacher Cigerci mal wieder der entscheidende Mann. Erst am vergangenen Freitag war der 30-Jährige zum ersten Mal Vater geworden. Sein Einsatz hatte sich erst wenige Stunden vor dem Spiel entschieden. Der Strafstoß zum 3:2 war bereits sein zehnter Elfmeter in der 3. Liga, den er ohne einen einzigen Fehlschuss verwandelte.