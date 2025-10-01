„Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden“: Was Herbert Grönemeyer einst aus angenehmerem Anlass in Liedform gebracht hat, versetzte einen 75-jährigen Autofahrer nun in Panik. Und das gar nicht mal auf der Suche nach einem Parkplatz („ich komm zu spät zu dir, mein Schatz“). Sondern weil er mit seinem Schatz als Beifahrerin einfach keinen Ausgang aus diesem Labyrinth fand: Ein Gewerbegebiet im kleinen Dietingen hatte ihn gefangen.

Runde um Runde an denselben Firmenschildern vorbei – da half nur noch der Notruf! Aber selbst nach erfolgreicher Handy-Ortung war es schier ausweglos.

Zitat aus dem Polizeibericht: „Trotz Navi, telefonischer Ansagen der Polizei und gut gemeinter Hinweise seiner Ehefrau“ habe der 75-Jährige noch mehr als eine Stunde gebraucht, um aus dem Gewerbegebiet herauszufinden und auf die richtige Route zu kommen; die führte zu einem Hotel in der benachbarten Schwarzwald-Kreisstadt Rottweil. Von seinen Runden wollte der Fahrer dennoch partout nicht lassen: Ihm „gelang es, noch einmal am Hotel vorbeizufahren“, berichtete die Polizei.

Etwaige Sorgen um dessen Gesundheitszustand sind aber überflüssig. Schließlich hat ja auch Grönemeyer eine Endlosschleife: „Und ich such hier rum.“