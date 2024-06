Wahlhelfer sortieren die Stimmzettel der Stichwahl und der Europawahl in einem Wahllokal in Erfurt.

Erfurt - Bei der Europawahl in Thüringen ist die AfD stärkste Partei geworden. Sie kam auf 30,7 Prozent der Stimmen, geht aus dem offiziellen amtlichen Endergebnis hervor, das Landeswahlleiter Holger Poppenhäger am Dienstag in Erfurt vorlegte. Die CDU erhielt als zweitstärkste Kraft bei der Abstimmung über das Europaparlament am 9. Juni im Freistaat 23,2 Prozent. Beim ersten Antritt bei einer landesweiten Wahl holte das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) 15,0 Prozent der Stimmen.

Deutlich dahinter rangierten die Thüringer Regierungsparteien SPD mit 8,2 Prozent, Linke mit 5,7 Prozent und Grüne mit 4,2 Prozent. Die FDP kam ebenso wie Die Partei auf 2,0 Prozent. Freie Wähler erhielten 1,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl in Thüringen, die zusammen mit den Stichwahlen über Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister abgehalten wurde, betrug 61,9 Prozent. Im Freistaat waren bei der Europawahl mehr als 1,7 Millionen Menschen wahlberechtigt.