Zwei Siege in Serie? Die gelangen Union Berlin in dieser Saison noch nicht. Trainer Baumgart fordert Vollgas in Köln und bleibt trotz vieler Emotionen cool - auch was sein Weihnachtsfest angeht.

Berlin - Steffen Baumgart will seine Festtagsstimmung nicht vom Ergebnis des 1. FC Union Berlin beim 1. FC Köln abhängig machen. Zum Jahresabschluss erwartet der Cheftrainer der Eisernen von seinem Team aber noch einmal absolute Leistungsbereitschaft. „Was ich sehen will, ist, dass die Jungs Vollgas geben, dass die Jungs alles dransetzen werden, mehr Punkte zu haben nach dem Spiel“, sagte Baumgart vor dem Duell mit dem Bundesliga-Aufsteiger am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Emotional ist die Partie an seiner alten Wirkungsstätte für Baumgart besonders, da findet der 53-Jährige klare Worte. Von 2021 bis 2023 trainierte er den FC und die Liebe für Verein und Stadt ist unverändert. „Ich kann nur sagen, wenn du einmal da gearbeitet hast, diese Stadt erlebt hast, den Verein erlebt hast, dann macht das etwas ist mit dir“, sagte Baumgart in einem für das Fußball-Geschäft ungewöhnlich emotionalen Statement über einen Gegner.

Gelingt der erste Siege-Doppelpack?

Natürlich kann der Union-Coach aber nur seinen aktuellen Club im Blick haben. Und in Köpenick ist die Stimmung nach dem 3:1 gegen RB Leipzig wieder besser. Zum ersten Mal in dieser Saison könnten zwei Siege nacheinander gelingen. „Also erst mal ist es schön, dass wir die Chance haben. Das bedeutet, dass wir vorher gewonnen haben“, sagte Baumgart. In Zahlenspiele wolle er sich jetzt aber nicht verstricken. Dennoch: Mit 21 Punkten im Siegesfall gegen Köln wäre man schon jetzt über dem Soll.

Ruhige Weihnachten bei Baumgarts

Ein ruhiges Fest, also bei Union? Baumgart antwortete kategorisch: „Also ich verspreche allen unabhängig vom Ergebnis, dass ich Weihnachten sehr ruhig verbringen werde. Und das mache ich jetzt nicht von Punkten abhängig, sondern das mache ich davon abhängig, dass Weihnachten vor der Tür steht, dass es ein anstrengendes Jahr war, ein sehr schönes Jahr, ein spannendes Jahr“, sagte der Union-Trainer.