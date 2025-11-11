In Leipzig kommt einer Polizeistreife ein Junge auf einem Motorroller entgegen. Ohne Licht und ohne Helm. Die Polizei will ihn anhalten, doch der Junge denkt nicht daran.

Leipzig - Auf einem gestohlenen Motorroller hat sich ein Elfjähriger in Leipzig eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Junge kam einer Streife in der Nacht auf dem Roller entgegen - ohne eingeschaltetes Licht und ohne Helm, wie die Behörde mitteilte. Die Beamten wollten den Roller stoppen, doch der Junge versuchte zu fliehen.

Auf seiner Flucht nahm das Kind anderen die Vorfahrt. Seine Fahrt endete in einem Park: Er verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Er rannte davon und konnte gestellt werden. Der Junge sei der Polizei bereits wegen anderer Vergehen bekannt. Wie sich herausstellte, war der Roller gestohlen.

Das Kind wurde seiner Mutter übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und besonders schweren Diebstahls.