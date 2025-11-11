Zeugen beobachten an einer Tankstelle einen augenscheinlich Betrunkenen beim Auftanken seines Wagens. Alarmierte Polizisten bedroht der Mann - wie sich herausstellt, lag ein Haftbefehl gegen ihn vor.

Saalfeld - In seinem Wagen lag eine Waffe: Die Polizei hat an einer Tankstelle in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) einen gesuchten Straftäter festgenommen. Zeugen beobachteten den augenscheinlich Betrunkenen, wie er torkelnd seinen Wagen betankte, und riefen die Beamten, wie die Behörde mitteilte. Beim Eintreffen der Polizei bedrohte der 44 Jahre alte Verdächtige diese.

Die Beamten brachten ihn den Angaben zufolge zu Boden und legten ihm Handschellen an, wogegen er sich wehrte. Bei einer Überprüfung kam heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. In seinem Wagen wurde eine Schusswaffe entdeckt. Die Rechnung für die Tankfüllung konnte er nicht begleichen. Er kam zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Gegen ihn wird nun wegen Betrugs sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.