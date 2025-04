Ein Unbekannter versprüht Pfefferspray auf einer Toilette. Die Party in einer Cottbuser Diskothek endet mit Verletzten.

Elf Menschen durch Pfefferspray in Disco verletzt

In Cottbus musste die Polizei zu einer Diskothek ausrücken, weil Pfefferspray versprüht wurde. (Symbolbild)

Cottbus - In einer Diskothek in Cottbus sind elf Menschen durch Pfefferspray verletzt worden. Ein Sprecher der Polizei sagte, auf einer Herrentoilette sei in der Nacht zum Sonntag Reizgas versprüht worden. Die Diskothek sei geräumt worden. Elf Gäste seien leicht verletzt worden. Zum Hintergrund konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Bislang sei nicht bekannt, wer das Reizgas versprüht habe. Pfefferspray löst etwa Reizungen der Augen und der Atemwege aus.