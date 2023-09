Suhl - Elf Menschen sind bei einem Brand in einem Wohnblock in Suhl mit einem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die Feuerwehr evakuierte 14 Menschen mithilfe einer Drehleiter aus dem Gebäude, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht zum Montag im Keller des Wohnblocks ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand kurze Zeit später. Das Gebäude ist weiter bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.