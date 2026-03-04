Nach fünf Jahren auf Platz zwei ist der Elberadweg laut ADFC wieder der beliebteste Radfernweg Deutschlands. Was die Route für Radreisende besonders macht.

Dresden - Der Elberadweg ist einer Umfrage des Fahrradclubs ADFC zufolge Deutschlands meistbefahrener Radfernweg. An der repräsentativen Online-Befragung beteiligten sich rund 17.300 Internetnutzer, wie die Koordinierungsstelle Elberadweg Süd beim Tourismusverband Sächsische Schweiz mitteilte. Der Elberadweg eroberte sich die Spitzenposition nach fünf Jahren zurück. Zuletzt hatte der Weser-Radweg Platz eins in der ADFC-Radreiseanalyse belegt.

Der Elberadweg führt über 1.300 Kilometer vom tschechischen Riesengebirge bis zur Nordsee. Er durchquert mehrere Nationalparks, aber auch große Städte wie Dresden, Magdeburg und Hamburg liegen entlang der Route.