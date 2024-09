Dresden - Die Elbe führt kein Hochwasser mehr. An den Pegeln in Schöna, Dresden, Riesa und Torgau liegen die Werte inzwischen unterhalb der Alarmstufe 1. In Schöna wurden am Vormittag 3,86 Meter gemessen - nach einem Höchststand von 6,63 Meter in der vergangenen Woche. In Dresden sank der Wasserstand binnen 24 Stunden von 4,34 am Sonntagvormittag auf 3,53 Meter. Folgerichtig gibt es auch an den Pegeln in Riesa (4,55 Meter) und Torgau (4,72 Meter) komplette Entwarnung. Nach Angaben der Landeshauptstadt Dresden ist mit einem Wiederanstieg nicht zu rechnen. Allerdings gilt es nun die Uferbereiche zu säubern, die in den vergangenen Tagen unter Wasser standen.