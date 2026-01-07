Fahrzeuge sollten vor der Abfahrt von Eis und Schnee befreit werden, sonst kann das fatale Folgen haben. Was passieren kann, zeigte sich auf einer Autobahn.

Hildesheim - Eisplatten haben auf der Autobahn 7 nahe Hildesheim mehrere Unfälle ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, fielen die Eisplatten während der Fahrt von Lastwagen und trafen dahinter fahrende Fahrzeuge. Dadurch wurden Autos und ein Wohnmobil beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Fahrer der Lastwagen müssten sich auf ein Bußgeld und einen Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg einstellen, so die Polizei. Demnach kamen sie ihrer Pflicht zur Räumung der Fahrzeugaufbauten von Schnee und Eis nicht nach. Die Beamten kündigten verstärkte Kontrollen mit Blick auf Eisplatten auf Fahrzeugaufbauten an.

Wegen des Winterwetters und glatter Straßen kam es vielerorts in Niedersachsen zu Unfällen.