Die Autobahngesellschaft sieht sich gerüstet für Schnee und Eis in Thüringen. Warum Autofahrer trotzdem besondere Vorsicht walten lassen sollten und was das Wetter noch bedeutet – etwa für Schulen.

Erfurt - Das Winterwetter lässt Vorhersagen zufolge Thüringen so schnell nicht los. Die Autobahngesellschaft des Bundes sieht sich aber auch für die Mitte Deutschlands gut auf Schnee und Glätte vorbereitet. Das Wetter ändert für so Manchen auch den Alltag: Möglich ist, dass Schulen mancherorts am Freitag geschlossen bleiben. Auch Einschränkungen im Linien-, Schulbus- und Bahnverkehr sind möglich. In Gera schließen die Friedhöfe.

Die vier Autobahnmeistereien der Außenstelle Erfurt verfügen den Angaben zufolge über 60 Winterdienstfahrzeuge und rund 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die rund 1.000 Streckenkilometer Autobahn im Land zu betreuen. Etwa 15.000 Tonnen Salz und rund eine Million Liter Sole stünden zur Verfügung. Im vergangenen Winter seien rund 13.560 Tonnen Salz gestreut worden.

Autofahrer selbst auch gefragt: Winterreifen aufziehen

Trotz aller Vorbereitungen appelliert die Autobahn GmbH auch an die Autofahrer, vorsichtiger zu fahren. Einzelne Verkehrsteilnehmer seien auch wegen der eher milden Winter der vergangenen Jahre nicht mehr so vorsichtig wie früher. Sie gerieten bei Schnee schneller in gefährliche Situationen, so eine Sprecherin. Wichtig seien ein angepasstes Tempo, eine entsprechende Fahrweise und vor allem Winterreifen.

Auf den Autobahnen hat es bei Schnee und Glätte bereits einige Male gekracht, etwa auf der A73 zwischen Eisfeld-Nord und Schleusingen. Dort gab es bei einem Unfall mit mehreren Beteiligten eine Leichtverletzte und die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden. Auf der A9 zwischen Bad Klosterlausnitz und dem Hermsdorfer Kreuz kam ein Autofahrer von der glatten Straße ab und prallte mit seinem Wagen gegen ein Schild, verletzt wurde er nicht.

Schulen entscheiden nach Absprache selbst über „schneefrei“

Ob Schulen in Thüringen bei besonders heftigem Winterwinter regulär öffnen, können sie nach Absprachen selbst entscheiden. Die entsprechende Regelung dürfte angesichts der prognostizierten Witterungsverhältnisse in den kommenden Tagen zur Anwendung kommen, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums unter Verweis auf die Schulordnung.

Die Stadt Nordhausen erklärte, dass das Schulamt empfiehlt, am Freitag auf Präsenzbetrieb an den Schulen dort zu verzichten. Bei Bedarf bieten die Grundschulen eine Notbetreuung an. Auch Busse werden nur eingeschränkt fahren.

Das Landratsamt im Landkreis Sömmerda kündigte an, dass es im Linien- und Schulbusverkehr am Freitag möglicherweise zu kurzfristigen Einschränkungen kommen könne. Möglich sei auch, dass Busse gar nicht fahren können. Das Landratsamt werde dann zeitnah informieren. Ein Krisenstab werde die Wetterlage genau beobachten und gegebenenfalls weitere Entscheidungen treffen.

Einschränkungen beim Bahnverkehr möglich

Die Harzer Schmalspurbahnen teilte mit, dass am Freitag witterungsbedingt alle Zugfahrten auf dem Streckennetz entfallen, mit Ausnahme des Abschnitts Nordhausen Nord – Ilfeld Neanderklinik. Auch die Erfurter Bahn und die Südthüringer Bahn erklärten, dass es aufgrund des Winterwetters ab Freitag bis Sonntag möglicherweise zu Einschränkungen im Zugverkehr kommen könne. Der Regionalbahnbetreiber Abellio teilte mit, dass es zu Einschränkungen kommen könne und Bahnsteige vereist sein könnten.

Friedhöfe in Gera geschlossen

Aufgrund der erwarteten Witterungsbedingungen werden die von der Stadt Gera verwalteten Friedhöfe von Freitag bis einschließlich Sonntag (9. bis 11. Januar) für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen. Beisetzungen und Trauerfeiern finden aber wie vereinbart statt. Im Laufe des Montags werden die Friedhöfe wieder öffnen, sobald dann eventuell nötige Winterdienst-Maßnahmen durchgeführt wurden, hieß es. Bei Fragen steht die Friedhofsverwaltung gerne zur Verfügung.

Vorsicht vor Eisflächen und Einschränkungen bei Müllsammlung

Die Stadtverwaltung Erfurt warnte davor, die Eisflächen auf den Gewässern im Stadtgebiet zu betreten. Das Eis sei trotz niedriger Temperaturen auch in den nächsten Tagen nicht sicher tragfähig, es bestehe Lebensgefahr beim Betreten. Der Unstrut-Hainich-Kreis wiederum kündigte an, dass Einschränkungen etwa bei der Müllsammlung durch das Winterwetter möglich seien.

Eisiges Sturmtief erwartet

Ab der Nacht zu Freitag zieht dem Deutschen Wetterdienst zufolge ein Sturmtief mit Schneefall und böigem Wind durch Thüringen. Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee im Bergland seien möglich. Auch zu Schneeverwehungen könne es kommen.