Minusgrade rund um die Uhr: In Berlin und Brandenburg sinken die Temperaturen auf bis zu minus 14 Grad in der Nacht.

Potsdam - Es bleibt bei Temperaturen im Minusbereich in Berlin und Brandenburg. Am Sonntag betragen die Höchsttemperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) minus neun bis minus vier Grad. Dabei soll es überwiegend trocken bleiben.

In der Nacht zum Montag fallen die Tiefstwerte demnach auf minus sieben bis minus dreizehn Grad. Für Montag rechnet der DWD mit Höchsttemperaturen von minus zehn bis minus fünf Grad.

In der Nacht zum Dienstag sinken die Tiefstwerte auf minus sieben bis minus vierzehn Grad, so der DWD. Am Dienstag sei es teils heiter, wolkig und trocken. Die Höchstwerte steigen auf minus acht bis minus zwei Grad.