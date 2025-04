Berlin - Mannschaftskapitän Kai Wissmann hob nach dem Auftaktsieg der Eisbären Berlin im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die nahezu fehlerfreie Abwehrleistung seines Teams hervor. „Es war ein sehr taktisch geprägtes Spiel“, sagte er nach dem 3:1 gegen die Adler Mannheim. „Aber ich denke, gerade wir haben das defensiv sehr gut gemacht und sie zu wenig großen Chancen aus der Mitte kommen lassen.“

Besonders freute den Nationalspieler die Disziplin der Mannschaft, die lange ohne unnötige Fouls ausgekommen war. „Ich glaube, dass in den Playoffs vielleicht noch mal zwei, drei Prozent Extrafokus da sind“, sagte Wissmann. „Dann wird auch die defensive Seite einfach mal gehalten, anstatt gleich draufzugehen und vielleicht in Gefahr zu kommen, eine Strafe zu ziehen.“

Die Berliner wollen sich nicht provozieren lassen

Daran gilt es für die Eisbären nun im zweiten Spiel der Best-of-Seven-Serie anzuknüpfen, das am Freitagabend in Mannheim stattfindet (19.00 Uhr/MagentaSport). Schließlich wurde am Dienstag die erste Zeitstrafe, die das Team erst knapp vier Minuten vor der Schlusssirene kassierte, prompt bestraft. Marc Michaelis erzielte in Überzahl den Anschlusstreffer der Kurpfälzer und sorgte so noch einmal kurz für Spannung, nachdem die Eisbären die Begegnung bis dahin souverän kontrolliert hatten.

Wissmann erwartet, dass die Mannheimer vor den eigenen Fans „noch ein bisschen physischer“ auftreten werden. „Dann müssen wir schauen, dass wir einen kühlen Kopf bewahren“, betonte er. „Es kommt darauf an, dass wir einfach unser Spiel spielen und uns nicht provozieren lassen.“