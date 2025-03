Berlin - Die Eisbären Berlin sind mit einem klaren Heimsieg ins Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Am Sonntag gewann der deutsche Meister das erste Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die Straubing Tigers mit 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Zach Boychuk, Lean Bergmann, Ty Ronning, Marcel Noebels und Kai Wissmann trafen für die Hauptstädter, die eine insgesamt überzeugende Vorstellung boten.

Die 14.200 Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof sahen zu Beginn eine ausgeglichene, temporeiche Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Eisbären-Goalie Jonas Stettmer, der den Vorzug gegenüber Jake Hildebrand erhalten hatte, konnte mit einigen starken Paraden einen Rückstand verhindern, ehe die Hausherren in Führung gingen. Boychuk traf in der 16. Spielminute.

Bergmann trifft in Unterzahl zum 2:0

Im zweiten Drittel baute Bergmann (26.) mit einem erfolgreichen Alleingang den Vorsprung aus, als die Berliner in Unterzahl spielten. Danach hatte der Titelverteidiger das Spiel weitgehend im Griff. Hauptrunden-Topscorer Ronning (39.) erhöhte auf 3:0.

Noebels (43.) erzielte im Schlussabschnitt den vierten Treffer der Berliner, ehe die Gäste durch ein Tor von Travis St. Denis (46.) verkürzen konnten. Für den Endstand sorgte Wissmann (56.) mit einem präzisen Distanzschuss.