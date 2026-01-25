Der deutsche Meister muss im Rennen um die direkte Playoff-Qualifikation einen Rückschlag hinnehmen. Bei der Niederlage in Frankfurt mangelt es lange an der nötigen Effektivität im Angriff.

Goalie Jonas Stettmer konnte die Niederlage der Eisbären Berlin bei den Löwen Frankfurt nicht verhindern. (Archivbild)

Frankfurt - Die Eisbären Berlin sind in der Deutschen Eishockey Liga wieder auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht. Am Sonntag verlor der deutsche Meister bei den Löwen Frankfurt mit 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) und musste damit Rang sechs an die Fischtown Pinguins Bremerhaven abgeben. Liam Kirk erzielte den einzigen Treffer der Hauptstädter, die zu wenig aus ihren Torgelegenheiten machten.

Vor 6.990 Zuschauern in der ausverkauften Eissporthalle Frankfurt prägten zahlreiche Zeitstrafen gegen beide Teams das Auftaktdrittel. Davon profitieren konnten aber nur die Gastgeber: Carter Rowney traf in der 15. Minute im dritten Powerplay der Hessen.

Berliner scheitern zu oft an Frankfurts Torhüter

Nach der ersten Pause erhöhten die Berliner den Druck, scheiterten mit ihren zahlreichen Schussversuchen aber immer wieder am Frankfurter Goalie Cody Brenner. Die Hausherren blieben effizienter und konnten ihren Vorsprung auf 3:0 ausbauen. Erneut Rowney (30.) und Michael Joyaux (32.) waren die Torschützen.

Im Schlussdrittel brachte Kirk die Gäste mit seinem 30. Saisontreffer wieder ein wenig heran (44.). Den Berlinern gelang es aber nicht mehr, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Für den Endstand sorgte schließlich Cameron Brace, der das zweite Überzahltor der Frankfurter erzielte (54.).