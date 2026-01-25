Lange Zeit mühen sich die Bayern-Fußballerinnen gegen RB Leipzig. Der 14. Sieg im 15. Bundesligaspiel ist aber ungefährdet.

München - Die Fußballerinnen des FC Bayern München sind mit einem Pflichtsieg in das neue Bundesliga-Jahr gestartet. Der deutsche Meister baute durch das 3:0 (1:0) gegen RB Leipzig seine Tabellenführung aus. Verfolger VfL Wolfsburg, dessen Partie beim Tabellenletzten Carl Zeiss Jena abgesagt worden war, liegt nun bereits neun Punkte zurück.

Bei winterlichen Bedingungen mit Schneetreiben sorgte Momoko Tanikawa schon in der sechsten Minute per Elfmeter für die schnelle Bayern-Führung. Weitere Tore gegen den Tabellen-Elften gelangen bis zur Pause bei widrigen Platzverhältnissen nicht.

Dafür sorgten in der zweiten Hälfte die kurz zuvor eingewechselten Franziska Kett (67.) und Jovana Damnjanovic (69.). Bei Ketts abgefälschtem Schuss misslang der Rettungsversuch von Kyra Spitzner kurz vor der Torlinie, Damnjanovic staubte wenig später zur Entscheidung ab.

FC Bayern noch ungeschlagen in dieser Saison

Der Champions-League-Viertelfinalist ist in dieser Saison in der Bundesliga noch ungeschlagen und hat nun 14 seiner 15 Spiele gewonnen. Cheftrainer José Barcala musste nach ihren Kreuzbandrissen weiter auf die Langzeitverletzten Sarah Zadrazil und Lena Oberdorf verzichten.

Neben der Partie von Verfolger Wolfsburg wurde am Wochenende auch das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

Der Hamburger SV gewann das Duell der Abstiegskandidaten gegen die SGS Essen daheim 2:1 (0:0). Sophie Hillebrand sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+3) dafür, dass die HSV-Frauen an Essen vorbei auf den rettenden zwölften Platz zogen. Leipzig hat noch drei Punkte Vorsprung auf die Hamburgerinnen und vier auf Essen, das nun Vorletzter ist.