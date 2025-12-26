Die Niederlagenserie des deutschen Meisters geht weiter. Nach dem Führungstreffer gegen die Niedersachsen leisten sich die Hauptstädter entscheidende Fehler und bleiben im Angriff zu harmlos.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die vierte Niederlage in Folge kassiert. Der deutsche Meister unterlag den Grizzlys Wolfsburg mit 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). Liam Kirk erzielte den einzigen Treffer der Hauptstädter, die im Angriff zu harmlos blieben und sich einige fatale Fehler erlaubten.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof standen beide Teams in der Anfangsphase solide in der Defensive, kamen aber nur zu wenigen Torchancen. Kirk traf in der 12. Minute für die Hausherren, Spencer Machacek glich nach einem Puckverlust der Berliner in der eigenen Zone für die Gäste aus (15.).

Die Berliner leisten sich folgenschwere Puckverluste

Nach der ersten Pause erlaubten sich die Eisbären zunehmend weitere Unsicherheiten. So nutzte Justin Feser einen Fehler im Aufbauspiel der Gastgeber, um die Wolfsburger erstmals in Führung zu bringen (34.). Im Angriff agierten die Eisbären hingegen meist zu umständlich, um klare Gelegenheiten herauszuspielen.

Auch im Schlussabschnitt gelang es den Berlinern nur selten, gefährlich vor das Tor der Gäste zu kommen. So reichte den Wolfsburgern eine konzentrierte Defensivleistung, um als Sieger vom Eis zu gehen.