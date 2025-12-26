Lissabon - Ein junger Deutscher ist in Lissabon unter Mordverdacht festgenommen worden. Der 19-Jährige stehe im Verdacht, seinen Vater, dessen Frau und die Stieftochter während eines Urlaubs auf Kap Verde mit einer Stichwaffe umgebracht zu haben, teilte die portugiesische Polizei mit. Damit sei ein europäischer Haftbefehl der deutschen Justiz vollstreckt worden. Über das mögliche Motiv gab es zunächst keine offiziellen Angaben.

Die Tat soll sich nach diesen Angaben bereits am Dienstag auf der Insel São Vicente ereignet haben, wo die Familie einem Bericht der staatlichen portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa zufolge im Urlaub war. Noch bevor die Toten in einer Ferienwohnung entdeckt wurden, sei der Verdächtige nach Lissabon gereist. Der junge Mann leide unter einer psychischen Störung, berichtet Lusa unter Berufung auf die Polizei in Kap Verde. Die Inselgruppe liegt vor der Westküste Afrikas und war früher eine portugiesische Kolonie.