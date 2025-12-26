Ein Transporter und ein Sattelzug stehen auf einer Raststätte an der A2 in Flammen. Die winterlichen Temperaturen erschweren die Löscharbeiten für die Feuerwehr.

Lehrte - Auf einer Raststätte an der Autobahn 2 in der Region Hannover sind ein Transporter und ein Sattelschlepper in Brand geraten. Das Feuer drohte außerdem auf einen dritten Sattelzug überzugreifen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Bereits auf der Anfahrt hätten Einsatzkräfte eine Rauchsäule gesehen. Beim Eintreffen der Kräfte stand der Transporter voll in Brand. Das Feuer hatte bereits auf einen daneben stehenden, mit Papier beladenen Sattelzug übergegriffen und drohte sich auf einen weiteren Sattelzug auszubreiten. Einsatzkräfte konnten das den Angaben zufolge verhindern.

Die winterlichen Temperaturen stellten eine besondere Herausforderung für die Löscharbeiten dar. Ein Hydrant war den Angaben nach zu gefroren, und Wasser gefror auf dem Boden zu einer rutschigen Eisfläche. Zum Schutz der Einsatzkräfte und Passanten auf der Raststätte seien betroffene Bereiche immer wieder mit Salz bestreut worden, um die Rutschgefahr zu minimieren.

Bei den Löscharbeiten waren rund 60 Kräfte von sechs Feuerwehren mit 16 Fahrzeugen im Einsatz.