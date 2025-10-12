Der deutsche Meister baut seine Erfolgsserie in der DEL auf vier Siege aus. Zudem werden die Personalsorgen bei den Berlinern etwas geringer.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das vierte Spiel nacheinander gewonnen. Am Sonntagnachmittag siegte der deutsche Meister gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). Lean Bergmann, Leonhard Pföderl und Ty Ronning trafen für die Eisbären, bei denen Nationalspieler Marcel Noebels nach langer Verletzungspause und Angreifer Yannick Veilleux nach abgesessener Sperre in die Mannschaft zurückkehrten.

Vor 14.055 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof taten sich beide Teams zu Beginn in der Offensive schwer. Die Gäste konnten im Auftaktdrittel mehr Chancen herausspielen, die Berliner hatten aber Sekunden vor der ersten Pause Pech, als Bergmann nur die Latte traf.

Die Berliner müssen in der Schlussphase um den Erfolg bangen

Im zweiten Spielabschnitt konnte Bergmann dann sein erstes Saisontor bejubeln: In der 27. Minute sorgte er für die Führung der Hausherren. Pföderl erhöhte auf 2:0 (34.), doch nur wenig später nutzte der frühere Eisbären-Profi Constantin Braun eine Nachlässigkeit der Berliner Hintermannschaft zum Anschlusstreffer der Franken (36.).

Beide Teams ließen im Schlussabschnitt einige gute Gelegenheiten aus, ehe Ronning in Überzahl den dritten Treffer der Gastgeber erzielte (50.). Tyler Spezia verkürzte noch einmal für die Nürnberger (53.), doch die Eisbären retteten den knappen Erfolg über die Zeit.