Mit dem ersten Heimsieg in der laufenden DEL-Saison bauen die Hauptstädter ihre jüngste Erfolgsserie aus. Gegen Nürnberg reicht dem Titelverteidiger eine abgeklärte Leistung.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg hintereinander gefeiert. Der deutsche Meister gewann gegen die Nürnberg Ice Tigers letztlich souverän mit 6:2 (2:1, 2:1, 2:0). Lean Bergmann erzielte zwei Tore, außerdem sorgten Leonhard Pföderl, Gabriel Fontaine, Liam Kirk und Zach Boychuk mit ihren Treffern für den ersten Heimsieg der Hauptstädter in der laufenden Saison.

Vor 13.193 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof taten sich die Hausherren zu Beginn gegen die konsequent verteidigenden Gäste schwer. Ihre ersten Torgelegenheiten verwerteten die Berliner aber effizient: Pföderl sorgte in der 12. Minute für die Führung, Bergmann baute den Vorsprung aus (14.). Die Nürnberger konnten allerdings kurz darauf durch einen Treffer von William Graber verkürzen (16.).

Nach Anfangsschwierigkeiten gewinnen die Berliner letztlich souverän

Nach der ersten Pause blieben beide Teams gefährlich: Fontaine erzielte in Überzahl das dritte Tor der Hauptstädter (30.), Ryan Stoa gelang ebenfalls im Powerplay der erneute Anschlusstreffer der Franken (32.). Kirk stellte den Zwei-Tore-Vorsprung der Eisbären mit einem verwandelten Penalty wieder her (37.).

Im Schlussabschnitt sorgte Boychuk früh für das 5:2 der Berliner (42.). Danach verwalteten die Gastgeber ihre Führung souverän, in der letzten Spielminute traf erneut Bergmann zum Endstand (60.).