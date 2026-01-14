Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat seinen bisherigen Testspieler Anas Bakhat mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausgestattet. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, enthält der Vertrag des 25 Jahre alten Mittelfeldspielers eine Verlängerungsoption. Die 2. Liga ist für Bakhat Neuland, bisher kommt er auf 45 Einsätze in der 3. Liga sowie 32 Spiele in der Regionalliga West.

Der gebürtige Mainzer war seit vergangener Woche als Testspieler bei den Eintracht-Profis im Training und hinterließ offenbar einen guten Eindruck. „Anas hat sich in den vergangenen Tagen im Training positiv präsentiert. Mit seinen Fähigkeiten im letzten Drittel und seiner Flexibilität gibt er uns eine weitere Komponente für unser Offensivspiel“, sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Bakhat hatte einst beim 1. FC Kaiserslautern den Sprung zu den Profis geschafft und war 2023 zum 1. FC Düren gewechselt. Zuletzt stand er bei Alemannia Aachen unter Vertrag, wo er bereits mit dem aktuellen Eintracht-Trainer Heiner Backhaus zusammenarbeitete.