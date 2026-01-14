Im Südwesten Berlins stoßen ein Auto und ein Kleintransporter zusammen. Der Fahrer des Transporters stirbt. Er war den Ermittlungen zufolge vorher schon in einen anderen Unfall verwickelt.

Berlin - Auf der Flucht nach einem Unfall hat ein 39-jähriger Kleintransporterfahrer in Berlin-Zehlendorf eine zweite Kollision verursacht - und ist ums Leben gekommen. Er sei bei einer Not-OP im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Der Transporterfahrer sei nach dem ersten Unfall mit hoher Geschwindigkeit davongefahren, dann sei sein Fahrzeug mit einem Kleinwagen zusammengeprallt, hieß es. Beide Unfälle passierten auf der Clayallee.

Nach dem zweiten Zusammenstoß sei der Transporter auf der Mittelinsel über mehrere Zaunelemente gefahren, bis er schließlich zum Stehen kam. Eine 43-jährige Mutter und ihr dreijähriger Sohn aus dem Kleinwagen wurden laut Polizei leicht verletzt und ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die Frau habe nach der Kollision die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei gegen einen Laternenmast geprallt, sagte ein Polizeisprecher.

Die Clayallee war nach Angaben der Polizei fünf Stunden lang gesperrt. Es werde noch ermittelt, ob der 39-Jährige unter Alkoholeinfluss gestanden habe, sagte der Sprecher.