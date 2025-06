Einstein zurück im „Einstein-Saal“: 1915 stellte Albert Einstein seine berühmte Allgemeine Relativitätstheorie vor - nun hat die Wachsfigur des Physikers mit Rollkragenpullover und grauer Haarpracht einen kurzen Abstecher in den großen Hörsaal der Archenhold-Sternwarte in Berlin-Treptow gemacht.

Denn an diesem Ort habe das Jahrhundertgenie am 2. Juni 1915 seine Allgemeine Relativitätstheorie erstmals einer breiten Öffentlichkeit in einem Vortrag vorgestellt, teilte die Stiftung Planetarium Berlin mit.

Sie will am Samstag das 110-jährige Jubiläum der umwälzenden Theorie mit einem Sommerfest in der Archenhold-Sternwarte feiern. Dafür wurde die Wachsfigur, die normalerweise bei Madame Tussauds in Berlin steht, heute kurzzeitig in den Hörsaal gebracht. Einstein nahm an, dass die Schwerkraft die Zeit im Grunde verlangsame. Damit revolutionierte er das Weltbild der Physik.