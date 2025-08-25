Wer in den nächsten zwei Wochen mit dem Fernverkehr unterwegs ist, muss sich unter anderem auf längere Fahrzeiten einstellen. Auch manche Züge mit Stopps in Thüringen fallen komplett aus.

Wegen Bauarbeiten kommt es bis zum 9. September zu Einschränkungen im Bahn-Fernverkehr durch Thüringen. (Archivbild)

Erfurt/Rudolstadt/Jena - Zugreisende im Fernverkehr durch Thüringen müssen sich in Geduld üben: Wegen Bauarbeiten kommt es bis zum 9. September zu deutlichen Einschränkungen etwa zwischen Nürnberg und Erfurt, wie die Deutsche Bahn informiert. Wegen Umleitungen könne sich die Fahrzeit zwischen Nürnberg und Erfurt bis zu 105 Minuten verlängern.

Zudem fallen Züge ganz aus, etwa ICEs zwischen Berlin und München über Halle, Erfurt und Nürnberg. Auf der IC-Linie zwischen Karlsruhe und Nürnberg entfallen unter anderem die Stopps in Saalfeld, Rudolstadt, Jena-Göschwitz und Jena Paradies. Über Details und Alternativen informiert die DB online.