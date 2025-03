Zeulenroda-Triebes - Bei dem Brand einer Gartenlaube in Zeulenroda-Triebes im Vogtland haben Einsatzkräfte einen leblosen Menschen gefunden. Das Feuer war kurz nach Mitternacht an einem Gartenhaus in einem Waldgebiet ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte einen leblosen Körper im Inneren des hölzernen Hauses. Die Identität war zunächst unklar. Am frühen Morgen dauerten die Löscharbeiten an. Zur Brandursache und Identifikation der toten Person wurden Ermittlungen aufgenommen.