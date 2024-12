Nach einem schweren Autounfall in Berlin-Mitte finden Einsatzkräfte bei einem Verletzten Drogen. Dem 19-Jährigen wird Blut abgenommen. Er war mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren.

Berlin - Nach einem schweren Unfall in Berlin-Mitte haben Einsatzkräfte Drogen bei dem Autofahrer gefunden. Rettungskräfte hatten den 19-Jährigen bewusstlos am Steuer entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Dort wurde ihm für die Ermittlungen Blut abgenommen. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 19-Jährigen.

Bei dem Unfall am Freitagnachmittag hatte der junge Mann demnach ein Auto überholen wollen und es dabei links gestreift. Laut Polizei fuhr er dann über eine Verkehrsinsel und prallte mit seinem Auto gegen eine Hauswand. Der Fahrer des zweiten Wagens blieb unverletzt, wie es hieß.