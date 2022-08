Einsatz offen: Werders Füllkrug mit Muskelprellung

Bremen - Werder-Angreifer Niclas Füllkrug hat sich beim 2:2 am Wochenende in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg eine Muskelprellung am Oberschenkel zugezogen. Wie der Verein am Montag mitteilte, seien jedoch keine strukturellen Schäden an der Muskulatur festgestellt worden. Am Samstag musste der 29-Jährige nach einem „Pferdekuss“ ausgewechselt werden. „Wir werden bei Niclas jetzt von Tag zu Tag schauen, wie es geht und wie weit er belastet werden kann. Danach werden wir entscheiden, ob ein Einsatz am Samstag gegen Stuttgart möglich sein wird“, sagte Trainer Ole Werner. Um 15.30 Uhr (Sky) empfangen die Bremer die Gäste aus Baden-Württemberg.