Lengenfeld - Ein einjähriges Kind ist bei einem Unfall in Lengenfeld bei Zwickau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 34-jähriger Mann am Freitagabend in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Kleintransporter und prallte gegen einen Baum. Er hatte auch ein einjähriges Kind in einer Babyschale an Bord - es wurde ärztlich untersucht und vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporter war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei ermittelt gegen den Mann nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.