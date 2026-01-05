Wer ein Auto fährt, muss nachweisen können, dass er das auch darf. Viele Führerscheine verlieren in den nächsten Jahren ihre Gültigkeit. Wer seine Fahrerlaubnis umtauschen muss.

In der EU sollen ab 2033 nur noch einheitliche Führerscheine im Umlauf sein. (Symbolbild)

Erfurt - Bestimmte Führerscheine müssen demnächst umgetauscht werden. Besitzerinnen und Besitzer von Führerscheinen im Scheckkartenformat, die von 1999 bis 2001 ausgestellt wurden, müssten diesen bis zum 19. Januar gegen einen neuen, fälschungssicheren EU-Führerschein tauschen, teilte der Tüv Thüringen mit. Bis 2033 sollen schrittweise alle bis zum 18. Januar 2013 ausgestellten Fahrerlaubnisse erneuert werden.

Neben den Scheckkartenformaten müssen auch die Führerscheine von Menschen, die vor 1953 geboren wurden, ausgetauscht werden, hieß es. Sie sind noch im alten Papierformat. Ihre Besitzerinnen und Besitzer haben noch bis zum 19. Januar 2033 Zeit, das zu tun. Die Geburtsjahrgänge ab 1953 sollten den grauen „Lappen“ schon früher umtauschen.

Der Umtausch der Führerscheine sei verpflichtend, betonte der Tüv. Eine EU-Richtlinie sieht vor, dass ab 2033 in ganz Europa nur noch einheitliche und vor allem fälschungssichere Führerscheine im Umlauf sind.