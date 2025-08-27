Wegen des kühlen Sommers kamen bislang weniger Gäste als im vergangenen Jahr. Nun plant Berlin, einige Freibäder länger offen zu halten – mit einer Einschränkung.

Wegen des häufig schlechten Wetters besuchten bisher deutlich weniger Menschen die Berliner Bäder als in den vergangenen Jahren. (Archivbild)

Berlin - Die Freibadsaison soll in neun Berliner Sommerbädern verlängert werden. Das Prinzenbad, das Strandbad Wannsee sowie die Sommerbäder Wuhlheide, Mariendorf, Staaken-West, Olympiastadion, Humboldthain und Pankow und das Sommerbad des Kombibads Gropiusstadt könnten noch bis Mitte und zum Teil bis Ende September geöffnet bleiben, wie die Berliner Bäder mitteilten. Alle anderen Bäder schließen am 7. September.

Ganz sicher sei die Verlängerung der neun Bäder nicht. „Die verlängerten Öffnungszeiten gelten zunächst unter Vorbehalt, da die endgültige Dauer der Verlängerung maßgeblich von der Wetterlage im September abhängt“, heißt es in der Mitteilung. Nur das Sommerbad in Gropiusstadt bleibt den Angaben zufolge in jedem Fall bis zum 30. September geöffnet. Auch das dazugehörige Sportangebot für Kinder und Jugendliche laufe bis dahin weiter.

In diesem Sommer war es oft kühl. Wegen des häufig schlechten Wetters besuchten bisher deutlich weniger Menschen die Berliner Bäder als in den vergangenen Jahren.