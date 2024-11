Ein Haus im Landkreis Märkisch-Oderland fängt Feuer. In dem Brand wird niemand verletzt - doch der Sachschaden ist hoch.

Einfamilienhaus in Neuenhagen brennt komplett aus

In Neuenhagen ist ein Einfamilienhaus komplett ausgebrannt. (Symbolbild)

Neuenhagen - Ein Einfamilienhaus in Neuenhagen (Landkreis Märkisch-Oderland) ist am Sonntag vollständig ausgebrannt - zurückbleibt ein schätzungsweise sechsstelliger Sachschaden. Die Brandursache sei bislang unbekannt, teilte die Polizei mit. In dem Geschehen sei niemand verletzt worden. Die Polizei ermittle nun.