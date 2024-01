Wilhelmshaven - Bei einem Wohnungsbrand in Wilhelmshaven ist eine 70 Jahre alte Frau gestorben. Ein 80 Jahre alter Bewohner sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Bei den Löscharbeiten konnten ihn die Einsatzkräfte demnach aus der Wohnung retten. Für die 70-jährige Ehefrau kam die Hilfe jedoch zu spät. Die Wohnung ist den Angaben zufolge nach dem Brand am Sonntag nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.