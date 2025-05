Sandro Wagner will im Sommer den nächsten Schritt als Trainer gehen. Die TSG 1899 Hoffenheim kommt für ihn aber offenbar nicht mehr infrage. Schnappt sich ein anderer Bundesligist den Ex-Profi?

Zuzenhausen - Sandro Wagner hat der TSG 1899 Hoffenheim nach Informationen von Sky eine Absage erteilt. Wie der TV-Sender berichtete, war der derzeitige Co-Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft die „Wunschlösung“ des Bundesligisten im Falle einer Trennung von Coach Christian Ilzer. „Konkrete Verhandlungen fanden statt“, hieß es.

Als Spieler war Wagner von 2016 bis Ende 2017 für die TSG aktiv. Zu einer Rückkehr in den Kraichgau kommt es nun aber offenbar nicht. Den Angaben zufolge ist Lukas Kwasniok ein Kandidat als möglicher Nachfolger von Ilzer. Ein offizielles Statement zu den Spekulationen gibt es von Hoffenheim nicht.

Welcher Bundesligist schnappt sich Wagner?

Wagner wird den Deutschen Fußball-Bund nach dem Final-Four-Turnier der Nations League im Juni verlassen. In den vergangenen Wochen und Monaten war der 37-Jährige immer wieder bei Bundesligisten als Trainerkandidat gehandelt worden. Darunter könnte auch Bayer Leverkusen sein, sollte Xabi Alonso den Meister von 2024 verlassen. Auch andere Vereine wie etwa RB Leipzig suchen einen neuen Coach.

Auch beim VfL Wolfsburg wurde Wagner gehandelt. Die Niedersachsen sind just am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) der vorletzte Saisongegner von Hoffenheim und hatten sich am Wochenende von Coach Ralph Hasenhüttl getrennt. Ein Engagement von Wagner beim VfL aber ist Berichten zufolge unwahrscheinlich.